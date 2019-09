W ciągu dwóch i pół roku urzędowania prezydent nominował blisko jedną czwartą składu sądów apelacyjnych (43 sędziów) i jedną siódmą sądów dystryktowych (99). Wprowadził też Neila Gorsucha i Bretta Kavanaugha do dziewięcioosobowego składu Sądu Najwyższego.



Ok. 70 proc. nowych sędziów to biali mężczyźni, często o konserwatywnych poglądach. Jak na sędziów są młodzi - średnia ich wieku to 47,5 roku, co sprawia, że mogą piastować stanowiska przez długie lata.

Komentatorzy spodziewają się, że kandydatury - zatwierdzane przez zdominowany przez Republikanów Senat - przesuną linię orzecznictwa na prawo.