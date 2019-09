1 ZDJĘCIE Sadiq Khan, burmistrz Londynu. (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta)

Nasz parlament uchodzi za matkę parlamentów w całym demokratycznym świecie. A nasz premier, chcąc zamknąć parlament na pięć tygodni, w rażący sposób go zlekceważył. On się boi tego, co wynika z demokratycznego podziału władzy - mówi burmistrz Londynu Sadiq Khan w rozmowie z "Wyborczą"