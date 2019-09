Amerykański prezydent Donald Trump w czwartkowy wieczór poinformował, że nie będzie go w Warszawie z Polakami oddającymi hołd ofiarom wojny. W piątek pojechał do swojej letniej rezydencji w Camp David. Sobota - jak podały amerykańskie media - upłynęła mu na jego ulubionej rozrywce, grze w golfa.

Wolny czas prezydenta Trumpa

To, jak amerykański prezydent spędza wolny czas, to jego sprawa. Jednak gdy odmówił przyjazdu do Warszawy, tłumacząc to koniecznością „monitorowania” zbliżającego się do wybrzeży Florydy huraganu „Dorian”, wypadałoby chociaż zachować pozory i starać się nie urazić sojuszników w dniu, w którym wspominają narodową katastrofę.