– Wszczęcie na nowo prac stabilizacyjnych po blisko czterech tygodniach przymusowej przerwy to dla nas ogromna ulga – wyznał 19 sierpnia biskup Patrick Chauvet, rektor katedry Notre Dame, której nadal grozi zawalenie. Tym bardziej że fala lipcowych upałów sprawiła, iż z osłabionego, zniszczonego w 15 proc. sklepienia na nowo sypią się kamienie. – Nasączone laną przez strażaków wodą spoiwa zbyt szybko schną, co zmienia ich spójność i właściwości strukturalne – niepokoi się Philippe Villeneuve, główny architekt zabytków we Francji.