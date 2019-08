Za nieco ponad dwa miesiące Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską. Brexit nie jest tym, czego chce większość londyńczyków, trzy lata temu Londyn zagłosował zresztą za pozostaniem w Unii Europejskiej.

Mamy jednak do czynienia z sytuacją, gdy brytyjski rząd jest zdeterminowany, by brexit przeforsować, niezależnie od szkód, jakie może to wyrządzić gospodarce Londynu i Wielkiej Brytanii, a także naszym stosunkom z Europą i resztą świata.



1 września odwiedzę Polskę. W chwili, gdy do brexitu pozostało mniej niż 70 dni, moje przesłanie będzie głośne i jasne - cokolwiek się wydarzy, Londyn pozostaje otwarty na świat: otwarty na biznes, pomysły, inwestycje, handel i na ludzkie talenty.

Gdy spotkam przywódców biznesu i społeczności w Warszawie, przypomnę im, że Londyn jest prawdziwie globalnym miastem. W przeszłości zawsze patrzyliśmy poza nasze granice i dążyliśmy do zawierania nowych partnerstw, do rozwijania handlu i angażowania się w sprawy świata. To wartości, które definiują nasze miasto i się nie zmienią.

Mamy szczęście, że mamy ponad milion obywateli UE, którzy postanowili uczynić Londyn swoim domem. Około 140 tys. z nich pochodzi z Polski. Wnieśli ogromny wkład w rozwój naszego miasta, zarówno pod względem gospodarczym, społecznym, jak i kulturalnym. Są to mieszkańcy Londynu i zawsze będą tu mile widziani.

Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód mojej wizyty. Jestem naprawdę zaszczycony, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprosiła mnie do wzięcia udziału w specjalnej ceremonii na Westerplatte z okazji 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Będziemy wspólnie wspominać wszystkich tych, którzy złożyli ostateczną ofiarę za naszą wolność podczas najciemniejszego rozdziału w historii Europy. Jest to ofiara, o której nigdy nie wolno zapominać. Ceremonia będzie również okazją do refleksji nad znaczeniem wspólnego stawiania oporu wobec nienawiści i dyskryminacji.

Niestety, jest aż nazbyt jasne, że wzrost nacjonalizmu, skrajnie prawicowego populizmu i ekstremizmu na całym świecie stanowi rosnące zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego ważniejsza niż kiedykolwiek jest nasza ciężka praca, by młodzi ludzie wyciągnęli wnioski z historii i zbudowali więzi między kulturami i krajami.

Westerplatte będzie potężną szansą na wspólne przeciwstawienie się wszelkim formom nienawiści i dyskryminacji oraz nauczenie naszych przyszłych pokoleń, że pokój jest kruchy i dokąd mogą prowadzić nienawiść i podziały, jeśli nie zostaną powstrzymane.