Prezydent Wołodymyr Zełenski i jego partia Sługa Narodu bardzo spieszyli się, by pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, który został wybrany przedterminowo 21 lipca, odbyło się jeszcze pod koniec sierpnia. Do 450-osobowej Rady Najwyższej wybrano 424 deputowanych (bez jednoosobowych okręgów wyborczych na terenach, których z powodu wojny na wschodzie kraju Kijów nie kontroluje od 2014 r.). Ich pierwsze obrady rozpoczęły się w czwartek o 10 rano i trwały do 2 w nocy dnia następnego.