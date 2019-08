1 ZDJĘCIE Boris Johnson podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2018 roku, jeszcze jako szef brytyjskiego MSZ (Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo)

Nowy brytyjski premier snuje kłamliwe wizje pobrexitowego dobrobytu. Robi to nie z szacunku dla demokracji, tylko po to, by zachować władzę. Przeprowadzenie brexitu to bowiem warunek, by Boris Johnson mógł kontynuować polityczną karierę.