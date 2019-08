David Finkelstein z „The Times” przekonuje, że w Wielkiej Brytanii nie mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, bo mimo wszystko rząd skorzystał z uprawnień przysługujących mu w ramach ustroju. „Choć to, że rząd może używać władzy w taki sposób, nie czyni tego ani mądrym, ani słusznym” – zastrzega jednak Finkelstein. „Parlament będzie teraz tym usilniej starał się ograniczyć rząd, zapewne przez wotum nieufności albo prawne zobowiązanie rządu do określonych działań.