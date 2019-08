Urodziłem się w Szczecinie w 1985 roku. Jako dziecko przyjechałem z rodziną do Niemiec. To moja historia, moja tożsamość. Ale czy tworzy to w ogóle jedną tożsamość, czy być może mam dwie tożsamości? Szczerze mówiąc, to pytanie w moim codziennym życiu zwykle nie odgrywa żadnej roli. Ale są chwile, kiedy to nie jest takie proste.

Dwie tożsamości to błogosławieństwo

W niedzielę, gdy przypada 80. rocznica inwazji Niemiec na Polskę, będę przeżywał właśnie jeden z takich skomplikowanych momentów.