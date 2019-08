Polecenia królowej nakazują „zawieszenie prac parlamentu nie wcześniej niż w poniedziałek 9 września i nie później niż w czwartek 12 września do poniedziałku 14 października i nakazują Lordowi Kanclerzowi odpowiednie przygotowania”.

Ruch królowej to unik przed próbą wciągnięcia jej w brexitową awanturę konstytucyjną – Elżbieta II według niektórych specjalistów od prawa konstytucyjnego mogła odmówić zgody na wydanie tego polecenia.

Byłby to jednak nie tylko absolutny precedens, ale również opowiedzenie się jednoznacznie przeciwko rządowi Johnsona, dla którego zawieszenie parlamentu to sposób na przybliżenie się do brexitu bez umowy mającego w Izbie Gmin niewielkie szanse na przejście.