Jednym z najbardziej spornych tematów związanych z kwestią małżeństw homoseksualnych (już możliwych we Francji) i z ich dostępem do prokreacji wspomaganej medycznie (określanej w skrócie jako PMA) jest sprawa określenia filiacji, czyli rodzaju i stopnia pokrewieństwa między zrodzonym z takiego związku dzieckiem a osobami, które brały udział w poczęciu i jego zorganizowaniu i które biorą odpowiedzialność za dalsze życie dziecka.

Francuski rząd podjął decyzję rozstrzygającą ten problem w odniesieniu do jednej z takich sytuacji – gdy dziecko poczęte dzięki PMA rodzi kobieta pozostająca w związku homoseksualnym.