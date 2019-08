Autobusy czekały w niedzielę do popołudnia w przygranicznym regionie Cox’s Bazar, gdzie mieszczą się prowizoryczne obozy uchodźców. Ale Rohingya boją się wracać do stanu Rakhine. Choć minęły już dwa lata od czystki etnicznej, po której 740 tys. Rohingya uciekło do sąsiedniego Bangladeszu, strach nie mija.

Kolejne fiasko próby repatriacji

„Wolałbym popełnić samobójstwo, niż wrócić” – mówi Sultan Ali, mieszkaniec obozu Leda. Wegetuje tam od dwóch lat z rodziną w szałasie z brezentu rozpiętego na bambusowych palikach.