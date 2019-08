Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej to podstawa obywatelstwa unijnego - na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Nawet te państwa, które nie zniosły kontroli granicznych – jak Wielka Brytania, która wynegocjowała klauzulę opt-out do porozumienia z Schengen z 1985 r. – mają prawny obowiązek zapewnienia obywatelom unijnym swobody wjazdu na swoje terytorium.

Wraz z brexitem Zjednoczone Królestwo znów będzie miało swobodę decydowania o swoich granicach; odrzucając traktaty unijne, jak każde państwo trzecie będzie mogło w granicach prawa międzynarodowego zarządzać tym, kto i na jakich warunkach może przyjechać na Wyspy.

Problem w tym, że Wielka Brytania od dekad jest jednym z celów migracji wewnątrz UE. W efekcie obecnie blisko 5 proc. poddanych Elżbiety II to ludzie, którzy nie mają żadnego innego paszportu niż wydany przez jedno z 27 pozostałych państw Unii. To aż trzy z 66 mln obywateli zamieszkujących Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Polacy to wśród nich najliczniejsza grupa – jest ich blisko milion. Większość przyjechała po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i jako relatywnie świeża, mało zamożna i słabo znająca język imigracja rzadko występowali o brytyjskie obywatelstwo. Zniesienie swobody przemieszczania się uderzy więc w Polaków w największym stopniu.