Bolsonaro, skrajny prawicowiec, uważa, że to, co się dzieje w Amazonii, i jej zasoby, to jego sprawa. W ciągu jego ośmiomiesięcznych rządów liczba pożarów lasów wzrosła o 80 proc., a Amazonia jest wypalana pod nowe uprawy. Macron uznał, że puszcza to sprawa całej planety, i poświęca 20 lat pracy europejskich dyplomatów negocjujących umowę z Mercosur, która miała dać Europie dostęp do wielkiego południowoamerykańskiego rynku.

Jeszcze w latach 90. XX w. na atolu Muroa na Pacyfiku Francja testowała broń jądrową.