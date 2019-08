Jeszcze w południe wydawało się, że grupie G7 zrzeszającej najbardziej uprzemysłowione kraje świata udało się znaleźć wspólny mianownik w sprawie kryzysu wokół Iranu.

– Na podstawie naszych rozmów z sobotniego wieczora zostałem upoważniony, by wysłać przesłanie do irańskich władz – mówił dziennikarzom Macron. Szczegółów przesłania ani czasu jego wysłania nie przedstawił, ale i tak było jasne, że w nadatlantyckim kurorcie Biarritz położonym we francuskiej części Baskonii udało się w jakimś stopniu rozładować kryzys, który poważnie podzielił zachodnią wspólnotę.