Obowiązująca teraz data brexitu to północ z 31 października na 1 listopada. W tym tygodniu premier Boris Johnson w liście do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska powtórzył, że irlandzki „bezpiecznik” (backstop) jest dla Londynu nie do zaakceptowania.

Innymi słowy Brytyjczycy nie zatwierdzą umowy rozwodowej UE-Wielka Brytania, którą ówczesna premier Theresa May wynegocjowała jesienią zeszłego roku, jeśli „antydemokratyczny” i „niezgodny w brytyjską suwerennością” backstop nie zostanie zastąpiony znośniejszymi pomysłami na uniknięcie pobrexitowych kontroli na granicy między unijną Irlandią i brytyjską Irlandią Płn.