Pod budynkiem sądu okręgowego w Ciudad Delgado w poniedziałek w oczekiwaniu na wyrok zebrało się wiele kobiet i aktywistek feministycznych. Przed sądem - choć tym razem z wolnej stopy - ponownie stanęła Evelyn Hernandez, która sześć miesięcy temu wyszła z więzienia po odsiedzeniu trzech z 30 lat więzienia, na które w 2017 r. skazał ją inny sąd za rzekomą umyślną aborcję, co salwadorskie prawo uznaje za zabójstwo. Ten drakoński wyrok został rok temu uchylony przez sąd najwyższy, którzy nakazał powtórzenie procesu.

Kobiety trzymały trzymały plakaty i transparenty: „Uwolnić Evelyn!”, „Precz z patriarchatem!”, „Ameryka Łacińska będzie wolna!”.

Doczekały się sprawiedliwości przynajmniej w przypadku Evelyn Hernandez, której sądowa gehenna dobiegła wreszcie końca. Sąd w Ciudad Delgado nie znalazł bowiem żadnego dowodu na to, że usunęła ciążę, i ostatecznie ją uniewinnił. Prokuratura zaś do końca żądała 40 lat więzienia.