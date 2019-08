Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się karkołomny, ale np. Alaskę Amerykanie też odkupili - w 1867 r. od Rosji. W 1959 r., za prezydentury Dwighta Eisenhowera, stała się 49. stanem USA.



W 1917 r. Waszyngton kupił Duńskie Indie Zachodnie, obecnie nazywane Wyspami Dziewiczymi Stanów Zjednoczonych.

Departament Stanu sondował możliwość pozyskania Grenlandii i Islandii już w XIX wieku. W 1946 r. prezydent Harry Truman złożył Kopenhadze ofertę kupienia tej pierwszej za 100 mln dol.

Do pomysłu wrócił podobno Trump, mimo że eksperci są sceptyczni co do podobnych transakcji w XXI wieku. "Wall Street Journal" donosi, że prezydent przy różnych okazjach podpytywał o to swoich doradców, choć "z różnym stopniem powagi": czasem wydawało się, że jedynie żartuje, kiedy indziej wyrażał autentyczne zainteresowanie.

Według dwóch źródeł gazety Trump poprosił prawnika Białego Domu o przyjrzenie się sprawie .