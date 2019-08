„Od powstania nowego rządu trzy tygodnie temu ja oraz myślący podobnie koledzy zdecydowaliśmy się zachować ciszę i dać nowemu premierowi czas, by przedstawił swój plan przygotowania nowej umowy wystąpieniowej. Pierwsze sygnały nie dają powodów do entuzjazmu” – pisze minister skarbu w rządzie Theresy May, który obecnie jest uważany za lidera wewnątrzpartyjnej frakcji przeciwników brexitu bez umowy.

Tekst to jedna salwa po drugiej

A wszystkie wymierzone w nowego lokatora Downing Street.