"Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe / Obejmę ich gościnnie mymi ramionami / Przyślijcie mi bezdomnych gromady niemałe / Dla nich podnoszę lampę nad portu wodami" - głosi fragment sonetu amerykańskiej poetki "Nowy kolos" z 1883 r. (tłum. Wiktor J. Darasz).

Wyryty na tablicy utwór od dawna jest interpretowany jako błogosławieństwo dla wędrowców, których wita dzierżąca pochodnię kobieta na Liberty Island (Wyspie Wolności).

O to, czy słowa z wiersza Emmy Lazarus są nadal aktualne, pytał we wtorek p.o. dyrektora urzędu imigracyjnego USCIS (U.S.