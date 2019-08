W środę od rana startowały setki opóźnionych lotów, a pasażerowie, którzy spędzili noc na lotnisku, ustawiali się w kolejki do odprawy.

Wczesnym rankiem, gdy personel lotniska zeskrobywał z podłogi i ścian ślady krwi po zajściach z ubiegłej nocy, na miejscu pozostawała już tylko trzydziestka protestujących. Gdy jeszcze we wtorek było ich pięć tysięcy.

Lotnisko zakładnikiem kryzysu politycznego

Na początku tygodnia drugie co do liczby pasażerów lotnisko świata stało się zakładnikiem największego kryzysu politycznego w 7-milionowej metropolii od czasu jej powrotu do Chin w 1997 r.