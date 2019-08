Kampania Coca-Coli towarzyszy kolejnej edycji festiwalu Sziget, największego święta muzyki w regionie. W tym roku hasłem imprezy jest „Rewolucja miłości”. Koncern przygotował z tej okazji reklamy swoich napojów m.in. z hasłem: „Zero cukru, zero uprzedzeń”. Towarzyszyły mu wizerunki obejmujących się par - męskich i żeńskich. „Wierzymy, że zarówno osoby hetero-, jak i homoseksualne mają prawo do tego, by być tym, kim chcą” - napisała w oświadczeniu Coca-Cola.

Chcą wyrzucić reklamy Coca-Coli z Budapesztu