1 ZDJĘCIE Hongkong, 7 sierpnia 2019 (Fot. Kin Cheung / AP Photo)

Chińskie władze są co prawda gotowe do wysłania wojska do Hongkongu, ale traktują to jako ostateczność. Interwencja i krwawe stłumienie buntu kosztowałoby Państwo Środka zbyt wiele.