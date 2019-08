Marta Urzędowska: Jak wygląda wasz dzień pracy?

Ajman (nazwisko do wiadomości redakcji): – Zależy gdzie. Teraz najgorzej jest na południu prowincji Idlib, w zachodniej części Aleppo i na północ od Hamy. Rosyjskie naloty trwają tam niemal bez przerwy, czasem bombardują nawet sto razy dziennie. Do tego ostrzał artyleryjski i ofensywa lądowa syryjskiej armii, która spycha ludzi coraz bardziej na północ, gdzie nie ma już dokąd uciec, bo granice z Turcją są zamknięte.

W takich miejscach nasza praca to głównie wyciąganie ludzi spod gruzów.