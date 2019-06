Iwan Gołunow, dziennikarz niezależnego portalu Meduza.io, w czwartkowe popołudnie wracał ze spotkania ze swoim informatorem. W pobliżu stacji metra Cwietnoj Bulwar podbiegło do niego – od tyłu – dwóch mężczyzn w cywilu. Jeden złapał go za rękę. Gołunow usłyszał od niego, że jest zatrzymany, po czym dostał pięścią w twarz. Gdy się kulił z bólu, policjant kopał go kolanem w klatkę piersiową.

Następnie funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać plecak dziennikarza. W środku znaleźli kilka torebeczek z nieznaną substancją. Wyniki laboratoryjne potwierdziły, że były to narkotyki – 3,56 g mefedronu.

Iwan Gołunow twierdzi, że mu je podrzucono. Policja nie pobrała próbek włosów i paznokci – o co prosił – by ustalić, czy dziennikarz miał kontakt z narkotykami. Nie przeprowadzono też obdukcji. Jego obrońca zgłosił w tej sprawie zażalenie.

Zdjęcia fałszywki

Kilka godzin po zatrzymaniu dziennikarza na stronie MSW opublikowano fotografie z rzekomego przeszukania mieszkania dziennikarza. Na zdjęciach widać paczki z narkotykami oraz wagę kuchenną.