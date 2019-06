– Wiesz, ilu jest Kurdów w Stambule? – pyta mnie elegancki starszy pan, działacz, z którym rozmawiam w izmirskiej siedzibie prokurdyjskiej partii HDP. Zgodził się na rozmowę, ale chce pozostać anonimowy.

– No więc prawie 2 miliony. I wiesz, na kogo głosowali w wyborach 31 marca? Na Imamoglu. Ręczę, że tak samo zagłosują za trzy tygodnie. Ekrem Imamoglu to kandydat z ramienia opozycyjnej, republikańskiej partii CHP. To właśnie jego zwycięstwo w marcowym wyścigu o fotel burmistrza największego tureckiego miasta zaszokowało islamistów z rządzącej AKP, którzy rozdawali tu karty nieprzerwanie od 20 lat, i postawiło na głowie politykę nad Bosforem.

Zaraz po ogłoszeniu wyników AKP zaczęła protestować. Partia premiera Recepa Tayyipa Erdogana domagała się ponownego przeliczenia głosów, składała też zażalenia na przebieg wyborów. Wysoka Komisja Wyborcza najpierw uznała zwycięstwo Imamoglu, ostatecznie jednak zmieniła zdanie i unieważniła wybory. Powtórne głosowanie odbędzie się 23 czerwca, ale – jak twierdzą tureccy publicyści – rządowemu kandydatowi, byłemu premierowi Binalemu Yildirimowi, do zwycięstwa potrzeba będzie czegoś więcej niż poparcie nacjonalistów, z którymi jego partia już kilka lat temu zawarła koalicję.