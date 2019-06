– Wina, jaką pan ponosi, nie mieści się w głowie. Czyny, jakich się pan dopuścił, przekraczają wszelkie granice. Zabijał pan tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Zajmując się pana sprawą, czułem się jak księgowy śmierci – mówił sędzia Sebastian Bührmann, ogłaszając wyrok.

Högel, ubrany w granatowy sweter, nie sprawiał wrażenia przejętego tym, że zapewne już nie wyjdzie na wolność. Sąd orzekł bowiem, że Högel, mordując co najmniej 85 osób, dopuścił się szczególnego okrucieństwa. Po 15 latach nie będzie mógł więc ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Tym bardziej że na dożywotnie więzienie skazano go po raz drugi.

Zaimponować kolegom

Högel, syn pielęgniarza i wnuk pielęgniarki, siedzi za kratkami od 2005 r. 14 lat temu koledzy z oddziału intensywnej terapii w jednej z klinik w Oldenburgu, gdzie pracował, przyłapali go, jak podawał jednemu z pacjentów lek powodujący spowolnienie rytmu serca. Lekarz opiekujący się chorym nie przepisał takiej terapii. Do szpitala ściągnięto policję, która rozpoczęła śledztwo. Podanie leku zakwalifikowano jako próbę zabójstwa. Pielęgniarz dostał za to siedem lat więzienia.