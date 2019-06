Corinne Fesseau mieszka w Saint-Pierre d’Oléron na wyspie Oléron u atlantyckich wybrzeży Francji. Jej kogut Maurycy stał się centralną postacią głośnego sporu sądowego.

Trybunał w Rochefort musi rozstrzygnąć, czy ma on prawo piać już od godz. 6.30, czy też ważniejsze jest prawo wczasowiczów do snu o tej porze? I czy Maurycy może piać pełną piersią, czy też powinien to robić dyskretniej? Proces zaczyna się dziś. Jak długo potrwa - nie wiadomo.

Procesy wytaczane odgłosom

Nie jest to pierwsza sprawa tego typu. Letnicy z innego regionu Francji poszli do sądu, by uzyskać nakaz przesunięcia na późniejszą godzinę bicia miejscowych dzwonów kościelnych. Te bowiem nie pozwalały im się wyspać.

Jednak sprawa Maurycego wyczerpała cierpliwość mera liczącego 400 mieszkańców Gajac. W liście otwartym skierowanym do właścicielki koguta Bruno Dionis du Séjour zarzuca przybyszom z miast, że zachowują się tak, jakby zdumiewało ich, że jajka nie rosną na drzewach. Tłumaczy więc, że na wsi można napotkać rozmaite zwierzęta i że są one potrzebne do wykonywania zawodu hodowcy. Niektórzy mają też ogródki i kurniki, które pomagają im w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych.