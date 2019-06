Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycje dorocznych zaleceń gospodarczo-społecznych dla wszystkich krajów Unii. Muszą one zostać jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez ministrów finansów w Radzie UE.

– Przyjmujemy do wiadomości, że w Polsce w ostatnich latach zmieniło się podejście do redystrybucji i budżet jest hojniejszy. Ale chodzi o to, by ta redystrybucja przynosiła trwałe i pożądane efekty – tłumaczy nam jeden z unijnych ekspertów zajmujących się Polską. Wśród rekomendacji dla rządu Mateusza Morawieckiego jest zajęcie się „adekwatną wysokością” przyszłych emerytur przez podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce (chodzi także o zachęty działające bez ustawowej zmiany tego wieku) oraz – to zalecenie powtarzane od lat – przez reformę „specjalnych systemów emerytalnych”, czyli KRUS.

– Emerytury tak niskie, jak wynikałoby z obecnych prognoz, mogą być w przyszłości dużym obciążeniem dla polskiego budżetu. Emeryci przecież pozostaną wyborcami i mogą domagać się wsparcia budżetowego – tłumaczy nasz rozmówca. Ponadto Komisja Europejska zaleca Polsce działania na rzecz zwiększenia stopy zatrudnienia (m.in. przez większą aktywizację zawodową kobiet oraz ludzi w wieku powyżej 50 lat).