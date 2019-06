Khan podpadł Trumpowi nie tylko tym, że przed wizytą nazwał go „skrajnie prawicowym” i porównał do „XX-wiecznych faszystów”, ale również tym, że wydał zgodę, by w czasie protestów przeciwko wizycie Trumpa nad tłumem unosił się balon przedstawiający Trumpa jako wielkiego, płaczącego bobasa w pieluchach. Fruwał on już nad demonstrantami podczas poprzedniej wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii.

W wywiadzie dla niedzielnego „The Times” Trump powiedział, że „nie ma o nim [Khanie] wysokiego mniemania”, oraz robił złośliwie uwagi na temat wzrostu burmistrza Londynu.

W poniedziałek, tuż przed wylądowaniem w stolicy Wielkiej Brytanii, Trump opublikował na Twitterze długą tyradę o polityku Partii Pracy: „Sadiq Khan pod każdym względem jest fatalnym burmistrzem Londynu, jest głupio złośliwy wobec Prezydenta Stanów Zjednoczonych, najważniejszego sojusznika Zjednoczonego Królestwa. [Khan] jest totalną porażką, powinien zająć się przestępczością w Londynie, nie mną. Khan przypomina mi bardzo naszego strasznie głupiego i niekompetentnego burmistrza Nowego Jorku, [Billa] de Blasio, który też fatalnie pracuje – tylko jest od niego o połowę niższy. W każdym razie zamierzam być wielkim przyjacielem Zjednoczonego Królestwa i bardzo cieszę się na moją wizytę. Właśnie lądujemy!”.