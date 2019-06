– Pokażemy, co już robimy w tej sprawie i gotowi jesteśmy zrobić więcej, żeby osiągnąć porozumienie z USA – oświadczył Lopez Obrador.

To właśnie chęć powstrzymania migracji z Ameryki Środkowej spowodowała, że Donald Trump postanowił zagrozić Meksykowi wojną celną. W styczniu USA zaczęły naciskać, by kraj nie pozwalał migrantom na przechodzenie przez liczącą ponad 2 tys. km północną granicę oraz odsyłał przybyszów z powrotem.

Meksyk najpierw zgodził się przyjmować deportowanych z USA migrantów, by mogli czekać na rozpatrzenie ich podań o amerykański azyl w Meksyku, a potem sam zwiększył kontrole na południowej granicy z Gwatemalą i zaczął odsyłać część przybyszy z powrotem do krajów Ameryki Środkowej. Uchodźcy z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru mają szansę zostać w Meksyku, kiedy poproszą o prawo pobytu i pracę; ale jeśli tego nie zrobią i usiłują przedostać się do USA, rząd ich zawraca.