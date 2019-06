„Wiele jest różnych ratingów dotyczących Władimira Putina. Jedne wykazują, że zaufanie do niego spada, a inne, że jego elektoralne notowania rosną. My oczywiście oczekujemy jakiejś analizy zjawiska sporządzonej przez ekspertów, którzy nam wyjaśnią, co się dzieje”. Oraz: „Nie ma różnych ratingów prezydenta. Jest jeden – wynika z tego, jak ludzie oceniają jego pracę”. Tych słów nie mówiły dwie różne osoby, tylko jedna i ta sama: Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji. I to dzień po dniu.

W czwartek zgadzał się, że rodacy oceniają gospodarza Kremla różnie. A w piątek zapewniał, że krzywa popularności szefa jest jedna i trzyma się mocno.

Bo w czwartek obowiązywały i były szeroko komentowane dane ogłoszone przez poddany Kremlowi – a więc jeśli stronniczy, to z wektorem pozytywny dla władzy – Ogólnorosyjski Ośrodek Badania Opinii Publicznej (WCIOM). Zgodnie z nimi zaufanie, jakie Rosjanie okazują przywódcy narodu, spadło do rekordowo niskiego poziomu i teraz dowierza mu 30,2 proc. rodaków. Na Kremlu zaś za pułap „bezpieczny” uznają nie mniej niż 60 proc. i do niego przez lata przywykli.