Coraz głośniejsze są wypowiedzi krytykujące zabezpieczenia przeciwpożarowe katedry wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W dzień katastrofy 15 kwietnia upłynęło bowiem pół godziny – zamiast przewidzianych pięciu minut – nim skonstatowano de visu [naocznie] wybuch pożar. Płomienie miały już wówczas kilka metrów i gdy na miejsce przybyli strażacy, było już de facto za późno na ocalenie średniowiecznej więźby dachowej.

Ostrzeżeń nie brakowało

Jak się okazuje, osoby odpowiedzialne za nadzór nad obiektem z ramienia prywatnego przedsiębiorstwa Elytis wielokrotnie ostrzegały swoich przełożonych i regionalną dyrekcję ds. kulturalnych DRAC (organ ministerstwa kultury) przed niedoskonałym system przeciwpożarowym pełnym błędów organizacyjnych. Ich zdaniem także sprzęt pozostawiał wiele do życzenia.

Początkowo, w 2014 r., dyżur w centrum ochrony katedry zainstalowanym w prezbiterium miało dwóch pracowników: zadaniem jednego było czuwanie nad system przeciwpożarowym (szafą elektryczną z diodami włączającymi się w przypadku ognia lub jakiegokolwiek problemu), drugi zaś robił obchód i w razie alarmu miał pięć minut, by dotrzeć na miejsce i stwierdzić jego zasadność. Szybko jednak ich liczbę zredukowano do jednego, a do pomocy przydzielano jednego z ochroniarzy katedry po podstawowym szkoleniu przeciwpożarowym. Obchód prewencyjny stał się niemożliwy, nawet przerwa obiadowa przysparzała kłopotów.