– Jestem prześladowana, odkąd zaczęłam chodzić do szkoły. Kiedy mnie przezywają, tak bardzo się wstydzę. Przyjaciele już nie chcą się ze mną zadawać, bo ludzie ich pytają, dlaczego przyjaźnią się z brudasem – skarży się brytyjska dziesięciolatka. – Nie rozumiem, dlaczego ciągle każą mi wracać do siebie, przecież jestem z Wielkiej Brytanii! Próbowałam nawet wybielić sobie twarz makijażem, żeby jakoś się wpasować. Tak bardzo chciałabym po prostu chodzić do szkoły i dobrze się tam czuć.

Wstyd, poczucie winy, traumy na wiele lat

Historię dziewczynki opisują eksperci z Narodowego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Dzieci (NSPCC), którzy alarmują, że w Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie liczba rasistowskich zachowań wobec najmłodszych.

W latach 2017-18 brytyjska policja zanotowała 10,5 tys. przestępstw na tle rasowym popełnionych na nieletnich, co oznacza, że każdego dnia w Wielkiej Brytanii 29 razy dochodzi do rasistowskiej napaści na dziecko. To o jedną piątą więcej niż jeszcze trzy lata temu, co oznacza, że z roku na rok liczba podobnych przestępstw wzrasta o tysiąc. Eksperci alarmują, że od czasu referendum w sprawie brexitu problem tak się nasilił, że wśród atakowanych przez rasistów dzieci zdarzają się nawet niemowlęta.