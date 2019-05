10-letnią Awien z Sudanu Południowego wąż ukąsił w nocy podczas pory deszczowej, kiedy gady zakradają się do ludzkich siedzib.

W Sudanie brakuje szpitali, więc rodzina Awien, której przypadek opisują Lekarze bez Granic (MSF), schwytała ropuchę, przekroiła na pół i przytknęła do rany, co miało usunąć jad. Dziewczynce podano surowe jajko, a potem mieszankę nasion i liści wywołujących wymioty w nadziei, że oczyszczą ją z trucizny. W końcu, kiedy nic nie pomagało, jeden z wujków wziął ją na plecy i zabrał do najbliższego szpitala prowadzonego właśnie przez MSF. Szedł tak całą noc.

Do szpitala, który ją przyjął, zgłasza się po 300 ofiar ukąszeń rocznie, najczęściej w porze deszczowej.

– Ukąszenie węża to nieszczęście biednych ludzi, koncerny farmaceutyczne nie tworzą leków dla biedaków – mówi Jacob Chol Atem z MSF. – Opracowują leki, na których chcą zarobić.