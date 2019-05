Po Filipinach, które zagroziły tym samym Kanadzie, kolejny kraj Azji nie chce przyjmować śmieci od bogatych krajów.

Do niedawna globalny problem załatwiały Chiny, przyjmując większość z siedmiu milionów ton odpadów z całego świata. Rok temu powiedziały „dość” w trosce o własne środowisko. Od tej chwili kraje rozwinięte zastanawiają się, gdzie podrzucić odpady. Malezja jest wśród ich faworytów. Niedawny raport Greenpeace ustalił, że tylko w pierwszych siedmiu miesiącach 2018 r. trafiło tam dwukrotnie więcej amerykańskiego zużytego plastiku niż rok wcześniej. W Malezji jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać dziesiątki zakładów utylizacji. Wiele działa w szarej strefie, bez żadnych zezwoleń, a mieszkańcy okolicznych miejscowości już narzekają.

We wtorek pani Yeo Bee Yin, minister środowiska, nauki i zmiany klimatycznej, zawiozła dziennikarzy do Port Klang, na zachód od Kuala Lumpur. W porcie zobaczyli dziewięć kontenerów z błędnie oznakowanymi odpadami plastikowymi oraz innymi, nienadającymi się do utylizacji, w tym zmieszanymi i elektronicznymi.