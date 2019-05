Pozew obejmuje cztery konkretne przypadki i ma służyć ustanowieniu norm orzecznictwa, które wymusi na sądzonych krajach zmiany w prawodawstwie zgodne z międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, który wszystkie one podpisały i winny przestrzegać.

Komitet wysłucha kolejno 20-letniej Nikaraguanki Lucii, zgwałconej w wieku 13 lat przez proboszcza, w którego parafii śpiewała w kościelnym chórze. Ksiądz gwałcił ją jeszcze przez dwa kolejne lata i Lucia zaszła w ciążę. Wyznała matce, co się stało, i rodzina zgłosiła się na policję. Sprawa wlecze się od tamtej pory, ksiądz nie został nawet zatrzymany i przesłuchany, a Lucię zmuszono do urodzenia.

Normę z Ekwadoru zgwałcił ojciec, kiedy miała 12 lat. – Pokażę ci, co robimy my, mężczyźni – miał powiedzieć. Gwałcił ją przez rok, aż zaszła w ciążę i musiała urodzić. Jej siostry i kuzynki też były gwałcone przez ojca, jak również przez innych członków rodziny. Norma wychowuje dzisiaj dziecko w schronisku w Quito, jest pod opieką lekarzy i psychologów, żeby mogła się uczyć. W Ekwadorze co roku rodzi dzieci 3 tys. zgwałconych dziewczynek poniżej 14. roku życia (codziennie siedem).