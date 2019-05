Sygnatariusze petycji na change.org domagają się położenia kresu szkolnemu obowiązkowi farbowania włosów na czarno. W Japonii? Przecież każdy wie, że mali Japończycy rodzą się z takim kolorem włosów. Okazuje się, że nie wszyscy, bo niektóre noworodki mają włosy brązowe. Typowy Japończyk ma włosy proste, ale zdarzają się też kręcone...

Dla niektórych szkół to nie do przyjęcia. Zgodnie z japońskim powiedzeniem, że „każdy gwóźdź, który wystaje, trzeba wbić”, starają się ujednolicić wygląd uczniów. Bo tutejsza szkoła tępi wszystko, co nietypowe, a nad indywidualizm przedkłada kolektywizm. W ujednolicaniu pomagają mundurki (po wzór cesarska Japonia sięgnęła w XIX wieku do Prus) i czarna farba do włosów.

„The Daily Telegraph” pisze, że w 60 proc. szkół uczniowie muszą przedstawiać „Certyfikat naturalnych włosów”. To zaświadczenie, jakiego koloru miały włosy tuż po urodzeniu i czy np. były one kręcone.