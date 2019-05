Wszystko się odbyło w ciągu dwóch dni. W ostatnią niedzielę Kévin Gonot, Léonard Lopez i Salim Machou usłyszeli, że zawisną. Dzień później dołączył do nich Mustapha Merzoughi. Na apelację od wyroku bagdadzkiego sądu mają miesiąc.

Żołnierz, mudżahedin, miłośnik internetu

Wszyscy przyjechali na Bliski Wschód z Francji, kiedy utworzony w 2014 r. samozwańczy kalifat święcił największe triumfy. Ich losy opisuje BBC. Pochodzący z południowo-wschodniej Francji Gonot, dziś 32-latek, nie od razu zdecydował się wstąpić do ISIS. Kiedy wjechał do Syrii przez Turcję, początkowo przyłączył się do konkurencji, powiązanego z Al-Kaidą frontu An-Nusra. Szybko jednak uznał, że bardziej opłaca mu się przejść pod sztandary coraz potężniejszego lidera ISIS kalifa Al-Baghdadiego. Już jako Abu Sufjan, jak kazał nazywać się kompanom z ISIS, do Syrii ściągnął rodzinę. W chwili aresztowania, pod koniec 2017 r., mieszkał z żoną, matką i przyrodnim bratem. Twierdzi, że jego ojciec zginął w Rakce.