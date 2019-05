Opublikowane niedawno dane o wynikach pierwszego kwartału są fatalne. Dochody ludności zmniejszyły się o 2,3 proc. Zaczął się więc już szósty rok ich nieprzerwanego spadku.

PKB Rosji zwiększył się nie, jak zapowiadał rząd, o 1,3 proc., lecz tylko o pół procenta w stosunku do wyników z pierwszych trzech miesięcy 2018 r. Ekonomista Andriej Iłłarionow, przez długi czas doradca gospodarczy Władimira Putina, zwraca uwagę, że należałoby jeszcze wziąć poprawkę na to, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku był o jeden dzień roboczy mniej niż w tym. A to znaczy, że PKB w rzeczywistości nie tylko nie urósł o ułamek procenta, lecz się skurczył. Zdaniem eksperta w istocie recesja w kraju trwa już od pół roku.

Nastroje społeczne także w dół

Specjaliści z moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomiki, których cytuje „Niezawisimaja Gazieta", zwracają uwagę, że obecny kryzys jest częściowo „wywołany sztucznie”. Na przykład od początku roku na rynkach detalicznym i hurtowym bardzo zmniejszyły się obroty, bo władze podniosły stawkę NDS (odpowiednik podatku VAT) z 18 do 20 proc.