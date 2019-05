1 ZDJĘCIE Donald Tusk i Emmanuel Macron (Fot. Vadim Ghirda / AP Photo)

- Siły eurosceptyczne odniosły sukces tylko u nas, na Węgrzech i we Włoszech. We Francji Macron odparł atak Le Pen. I eurosceptyczny projekt Mattea Salviniego się nie powiódł. Populiści tych wyborów w skali Europy nie wygrali - mówi Piotr Buras, szef warszawskiego oddziału European Council on Foreign Relations.