Wyniki wyborów europejskich we Francji potwierdzają tendencje, które zarysowały się już podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2017 r.: zanik dotychczas dominujących partii z umiarkowanej prawicy i lewicy na rzecz skrajnej prawicy i bloku centrowo-liberalnego. Nowością jest gwałtowny wzrost wpływów ugrupowania Europa Ekologia-Zieloni (EELV).

W 2017 r. Emmanuel Macron i jego partia Republika w Marszu (LREM) rozgromili rywali w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, ze skrajną prawicą pod wodzą Marine Le Pen na czele. Ta ostatnia już wtedy była jedyną siłą zdolną do zagrożenia Macronowi. Dwie partie od dziesięcioleci sprawujące na przemian władzę we Francji – neogaulliści i socjaliści – zupełnie wypadły z gry, uzyskując wyniki na poziomie odpowiednio 14 i 6 proc.

Po wyborach europejskich Partia Socjalistyczna nadal tkwi w okolicach 6 proc., a klasyczna prawica spadła niemal równie nisko, uzyskując zaledwie ok. 8 proc. głosów. Utrwala się zatem całkiem nowa konfiguracja francuskiej sceny politycznej. Główni rozgrywający to teraz skrajna prawica i skupiony wokół Macrona blok złożony z centroprawicy, centrolewicy i liberałów. Są to siły otwarcie się zwalczające i mało skłonne do kompromisów. Wzajemnie widzą w sobie ogromne zagrożenie dla żywotnych interesów Francji i Europy.