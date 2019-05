„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: Strachy Europy



Najlepszą wiadomością dotyczącą wyborów europejskich jest to, że tylu obywateli UE wzięło w nich udział – około połowa z ponad 400 mln uprawnionych. W Niemczech tak wysoką frekwencję ostatni raz zanotowano 25 lat temu.

W czasie, gdy Parlament Europejski zdobywał coraz większą władzę, zainteresowanie wyborami do niego zanikało. Teraz ożywiły je dwa lęki. Po pierwsze, obawy dotyczące polityki klimatycznej, które w szczególności skłoniły młodych wyborców do głosowania. W Niemczech i we Francji skorzystali na tym Zieloni. Po drugie, niepokój budziło wrogie przejęcie UE przez nieliberalnych nacjonalistów.

W niektórych krajach ta mobilizacja spowolniła prawicowych populistów. Wyniki Alternatywy dla Niemiec i obciążonej skandalem austriackiej Partii Wolnościowej wypadły poniżej oczekiwań, chociaż nie można mówić, że wyborcy opuścili je masowo. Prawicowi populiści ponieśli straty również w Danii i Holandii. Ale we Francji i Włoszech Marine Le Pen i Matteo Salvini wykazali siłę, a w Wielkiej Brytanii Nigel Farage triumfował jako mąż opatrznościowy zwolenników brexitu.