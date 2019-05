Wszystkie wyniki zostały już oficjalnie potwierdzone, bo głosowanie w Czechach odbyło się w sobotę.

Partia Babisza polepszyła swój wynik w porównaniu do 2015 r. Wtedy zdobyła 16 proc. głosów i wprowadziła tylko czterech europosłów (obecnie: sześciu). Na drugim miejscu uplasowała się prawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), która zdobyła 14,5 proc. głosów i wprowadzi czterech deputowanych. Należy ona do tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim, co polski PiS.

Piraci jadą do Strasburga

Nieco mniej, bo 14 proc. głosów, zdobyli czescy Piraci (trzech posłów). W sumie poprawili swój wynik o blisko 10 punktów proc. Partia ta ma proeuropejski profil, stała się w ciągu ostatnich pięciu lat ugrupowaniem elektoratu mieszczańskiego.

Koalicja centrowa partii samorządowców Stan i post-Havlowskiej TOP09 zdobyła 11,7 proc. głosów (trzy mandaty). Dwóch europosłów wprowadzi zaś ksenofobiczna Partia Demokracji Bezpośredniej Tomiego Okamury (9,1 proc. poparcia). Chadecy z KDU-CSL zdobyli 7,2 proc. głosów (dwóch posłów). Wyniki wyborów zamykają politycy z Komunistycznej Partii Czech i Moraw (6,9 proc. głosów, jeden mandat).