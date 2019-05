– Uczyniłam wszystko, co mogłam, by przekonać posłów, aby poparli porozumienie brexitowe. Niestety, nie byłam w stanie tego osiągnąć – powiedziała May.

Westminster już trzykrotnie odrzucił wspomnianą umowę wynegocjowaną przez nią z Brukselą. Na początku czerwca premier chciała spróbować czwartego podejścia, ale ministrowie i posłowie jej własnej partii już jej na to nie pozwolili.

May zapowiedziała, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska przywódczyni konserwatystów. W kolejnym tygodniu rozpocznie się proces wyboru nowego lidera, który przejmie również tekę premiera jako przywódca największego ugrupowania.

Faworytem jest b. szef MSZ Boris Johnson, choć ambicji zastąpienia May nie kryje też wielu innych polityków. Nowy premier powinien wprowadzić się na Downing Street już w lipcu. Do tego czasu May pozostanie jeszcze szefową rządu.

Wzruszona May

Premier wygłosiła emocjonalne przemówienie po spotkaniu z sir Grahamem Bradym, szefem tzw. komitetu 1922 zrzeszającego szeregowych posłów torysów. Byli oni gotowi złożyć wniosek o drugie wotum nieufności wobec swojej przywódczyni (musieliby w tym celu zmienić partyjne reguły, które pozwalają na taki ruch tylko raz na 12 miesięcy, a w grudniu May wygrała pierwsze starcie).