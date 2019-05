Zgodnie z europejskim prawem w wyborach do Parlamentu Europejskiego obywatel UE może głosować w tym kraju unijnym, w którym mieszka.

Holender na stałe mieszkający w Polsce może wybierać między kandydatami Wiosny, Koalicji Europejskiej, PiS i innymi polskimi listami, natomiast Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii swoim głosem wesprzeć Partię Brexit, Zielonych, Liberalnych Demokratów, Partię Pracy lub inny brytyjski komitet wyborczy.

W Wielkiej Brytanii jest to szczególnie istotne, bo mieszkają tam aż 3 miliony obywateli z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z brytyjską implementacją traktatów w tym roku, by zagłosować w wyborach do PE w miejscu zamieszkania, musieli oni nie tylko zarejestrować się w rejestrze wyborców, ale również wypełnić i do 7 maja wysłać pocztą papierowy formularz deklaracji potwierdzający, że chcą głosować w Zjednoczonym Królestwie 23 maja, a nie w swojej pierwszej ojczyźnie.