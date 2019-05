Partia Brexit, założona na początku roku przed enfant terrible brytyjskiej polityki Nigela Farage’a, w ciągu kilku miesięcy wysforowała się na czoło sondaży przed czwartkowymi eurowyborami. Rośnie dzięki rozczarowaniu brexitowców opóźnianiem wyjścia z UE. Tradycyjne ugrupowania są w tej sprawie podzielone. A Farage i spółka mają trzy rzeczy, których potrzeba w tych czasach do sukcesu: prosty przekaz, rozpoznawalnego lidera i sprawną machinę wyborczą.

Farage pochwalił się w weekend „The Telegraph”, że partia otrzymuje w datkach 100 tys. funtów dziennie i musiał zatrudnić w sztabie dodatkowych pracowników.

Jednak po serii alarmujących doniesień w mediach były laburzystowski premier Gordon Brown zaapelował do komisji wyborczej, by przyjrzała się tym wpłatom, bo część może pochodzić z podejrzanych źródeł. We wtorek pracownicy komisji weszli do biur partii, by sprawdzić, czy przyjmuje pieniądze zgodnie z prawem.