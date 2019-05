- Kiedy zbliża się koniec tygodnia, często nie mamy dosłownie nic. Odmawiam sobie posiłku, żeby nakarmić córkę. Tylko kiedy przychodzę do banku żywności, możemy najeść się obie – opowiada Sara Nor, mama czterolatki z brytyjskiego Hull.

Co z prawem do godziwego życia?

Podobnych historii jest pełno w opublikowanym właśnie raporcie Human Rights Watch (HRW) zatytułowanym „Puste szafki: Oszczędności i cięcia budżetowe a prawo do bezpieczeństwa żywnościowego w Wielkiej Brytanii”. Autorzy oskarżają brytyjski rząd, że wpędzając mieszkańców kraju w niedożywienie, narusza prawo międzynarodowe.

„Zjawisko głodu narastającego wśród najbiedniejszych pojawiło się wraz z drakońskimi zmianami w systemie socjalnym wprowadzanymi od 2010 r. To od tego czasu alarmująco rośnie liczba rodzin z dziećmi, które głodują, i to w piątej największej gospodarce świata" – czytamy w raporcie. "Prawo do godziwego żywienia to podstawowe prawo człowieka zawarte w traktatach, których Wielka Brytania jest sygnatariuszem” – przypominają autorzy.