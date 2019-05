Pakistańscy chrześcijanie Shagufta Kousar i Shafqat Masih zostali skazani na śmierć za obrazę Koranu i proroka Mahometa poprzez wysłanie wiadomości SMS. Sądowi w Lahore nie przeszkadzało, że oboje nie umieją pisać i nie znają angielskiego (w tym języku wysłano bluźnierczą wiadomość). Niepełnosprawny Masih przyznał się do popełnienia przestępstwa, lecz potem powiedział, że zrobił to pod przymusem i ze strachu o swoją żonę, Kousar, sprzątaczkę w szkole. Karta SIM użyta do wysłania wiadomości została kupiona na jej nazwisko, ale oskarżeni twierdzą, że stało się to wskutek skradzenia tożsamości.

Kazus Asi Bibi

Kousar przebywa w tej samej celi bez okien, w której przez osiem lat więziono Asię Bibi – najsławniejszą chrześcijankę skazaną za bluźnierstwo. Bibi nigdy nie przyznała się do stawianych zarzutów i zapewniała, że nie wyrzeknie się wiary. W więzieniu napisała pamiętnik, słała apele do papieży, w obronę wzięły ją duże organizacje praw człowieka.