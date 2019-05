Zaczęło się ponad tydzień temu w Bawarii, gdzie działacze skrajnie prawicowego skrzydła AFD spotkali się w Greding pod Monachium. Gdy najważniejsi działacze – wraz z powiązanym z neonazistami posłem Björnem Höcke – wyszli na scenę, z głośników popłynął niemiecki hymn „Das Lied der Deutschen” (Pieśń Niemców). Ale nie śpiewana oficjalnie trzecia zwrotka, która mówi o „jedności, prawie i wolności dla ukochanej ojczyzny”, tylko wszystkie trzy. W tym ta ze słynnym zwrotem: „Niemcy ponad wszystko” i wymieniająca znajdujące się poza dzisiejszymi Niemcami rzeki Niemen, Mozę i Adygę jako granice państwa.

Słów tych nie śpiewa się w powojennych Niemczech, bo nie przystają do demokratycznego, pokojowo nastawionego państwa. Samo wymienienie rzek znajdujących się w Holandii, we Włoszech i na Litwie można by uznać za przejaw rewanżyzmu.

Dlatego występ działaczy AfD cały kraj odczytał jako kolejną skrajnie prawicową prowokację. Oburzenie było tak duże, że nawet wierchuszka AfD potępiła swoich kolegów.